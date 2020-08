Fotbalisty Tottenhamu posílil obránce Matt Doherty z Wolverhamptonu. Londýnský celek s osmadvacetiletým irským reprezentantem podepsal čtyřletou smlouvu a podle britských médií za něj zaplatil 15 milionů liber (asi 439 milionů korun).

📰 We are delighted to announce the signing of @mattdoherty20 from Wolverhampton Wanderers! #WelcomeDoherty ⚪️ #COYS