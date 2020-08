Fotbalová Slavia dál redukuje svůj kádr. Mistr podle informací iSport.cz uvolnil na hostování záložníka Patrika Hellebranda (21). Kam? Zpátky do Slovácka, odkud ho v zimě koupil za zhruba 22 milionů korun. Talentovaný středopolař by měl být kouči Martinu Svědíkovi k dispozici už v sobotu proti Jablonci. Během dneška by mělo být vše papírově doladěno. „Slovácko by chtělo roční hostování,“ uvedl zdroj. Více čtěte ZDE