V Manchesteru City se podle britských médií aktuálně mají dít věci. Zejména v části klubu, která řeší jeho ekonomickou situaci. Citizens by totiž v případě, že by to finanční fair play umožnila, byli ochotni přivést Lionela Messiho. Ve spojení s argentinskou hvězdou se totiž čím dál častěji hovoří o odchodu z Barcelony.