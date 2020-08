Reinier z Realu bude hostovat v Dortmundu

Brazilský útočník Reinier bude v příštích dvou sezonách hrát za Borussii Dortmund. Německý vicemistr získal osmnáctiletého fotbalistu na hostování z Realu Madrid. Reinier loni pomohl Flamengu k brazilskému titulu i k zisku Poháru osvoboditelů. Real za hráče reprezentačního výběru do 23 let v lednu podle médií zaplatil 30 milionů eur (783 milionů korun), do soutěžního zápasu ho však zatím nenasadil.