Gareth Bale by se podle španělského serveru Cuatro mohl vrátit zpět do Tottenhamu, odkud v roce 2013 zamířil do Realu Madrid. Velšský ofenzivní hráč neprožil dobrou sezonu, v jejím závěru se kouči Zidanovi do sestavy vůbec nevešel. Hodně o něj prý stojí trenér Spurs José Mourinho, který o Balea usiloval už před třemi lety, kdy vedl Manchester United.