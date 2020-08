KONEC ANGAŽMÁ | Bývalý fotbalista pražské Slavie Miroslav Stoch se dohodl na předčasném ukončení angažmá v PAOK Soluň. Klub o tom informoval na svém webu. Třicetiletý slovenský reprezentant, jenž musel začátkem srpna kvůli nákaze koronavirem do izolace, by mohl zamířit zpět do Edenu.