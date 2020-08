Lukáš Matějka odchází na hostování do @SK_Dynamo_CB. Ať se daří, Luky! 🍀

Zároveň on a @sulcik_10 prodloužili s FCVP smlouvy do roku 2023 ✍️



