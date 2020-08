Bývalý záložník Chelsea a nigerijské fotbalové reprezentace John Obi Mikel podepsal roční smlouvu s druholigovým Stoke. Vítěz Ligy mistrů a majitel dvou titulů z Premier League přišel do anglického klubu jako volný hráč poté, co se kvůli obavám z koronaviru dohodl na předčasném ukončení smlouvy s Trabzonsporem.

