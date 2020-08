Slavia - Liberec, hráčská kolonizace dráždí. Přijde od ligy protiakce?

Jeden, dva, tři… Šest! Už tolik hráčů v létě přesměrovala pražská Slavia na hostování do spřáteleného Liberce, a do extrému tak vyšponovala spolupráci dvou klubů v jedné soutěži. Na jedné straně dává projekt „Slavia Liberec“ sportovně logiku, na druhé vytváření takových fotbalových „satelitů“ budí obavy z narušení regulérnosti FORTUNA:LIGY. Nelibě to nesou zejména v Plzni a Ligová fotbalová asociace (LFA) prý chce „hostovačky“ omezit. V zamčené části článku se také dozvíte, jak vypadají a jak se řeší platy hráčů, kteří jsou posláni do jiného klubu. Více čtěte ZDE