Bačo do Zbrojovky?

Exportní rána náhradníka Marka Vintra v 89. minutě zklidnila atmosféru ve Zbrojovce před ostrým ligovým startem se Spartou. Nováček v generálce na novou sezonu otočil duel ve Zlíně, šťastná sobotní výhra 2:1 však nemohla přelakovat herní neduhy. „Nejsem spokojený. Čekal jsem, že budeme v přípravě lepší. Za to, co hráči předvedli na jaře, klobouk dolů. Po krátkém volnu jsme po nich chtěli hned profesionální výkon. Kolikrát se to v tom parnu ani nedalo,“ řekl kouč Miloslav Machálek. Ten by ještě rád posílil kádr, jedná se o příchodu Ondřeje Bača.

