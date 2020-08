Messi a Ronaldo SPOLU?! Juventus ho nabízel Barceloně, tvrdí novinář. Rozpoutal bouři

Celkem 11 zlatých míčů, více jak dvanáct let kralování na trávnících. Lionel Messi a Cristiano Ronaldo dávno překročili hranice fotbalu, jde o jedny z největších postav dějin sportu. V závěru úchvatných kariér by snad mohlo dojít k tomu, aby se věční rivalové objevili ve stejném dresu? Uznávaný španělský novinář Guillem Balague prohlásil, že Juventus svůj portugalský klenot nabízel jiným klubům, včetně Barcelony. Ronaldovi zástupci ale možnost, že by jejich klient přešel do Messiho tábora, důrazně vyloučili.

