Hotovo. Dlouho propíraný přestup záložníka Williana z Chelsea do Arsenalu dnes oba kluby oficiálně potvrdily. 32letý Brazilec podepsal na Emirates tříletou smlouvu.

