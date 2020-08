V Baníku je živo! Některé jeho vytipované posily zamířily ke konkurenci, takže sahá k rezervním variantám, které ještě před pár týdny nepřipadaly v úvahu. Konkrétně: aktuální jednání o přestupu s Danielem Tetourem, šestadvacetiletým kapitánem druholigové Dukly, jenž by měl být záplatou do středu hřiště, kam se Ostravským nepovedlo přivést plzeňského Dominika Janoška a následně ani Davida Housku z Olomouce. Tetour by za novým týmem mohl dorazit už do Rakouska.

