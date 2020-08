Manchester United stále věří, že přivede z Dortmundu Jadona Sancha. Pokud ale přestup padne, mají na Old Trafford připravenou alternativu. Podle zdrojů ESPN jí má být 23letý talent Barcelony Ousmane Dembélé.

🚨 | Manchester United are considering Ousmane Dembele as an alternative to Jadon Sancho. #FCBarcelona #BVB #MUFC



- ESPN pic.twitter.com/qS5izXSMKD