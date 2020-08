Jonathan David přestoupil za rekordní částku z belgického Gentu do Lille

Kanadský fotbalista Jonathan David přestoupil z Gentu do Lille a postaral se tak o belgický rekord. Dosavadní zaměstnavatel dvacetiletého záložníka za něj od francouzského klubu inkasoval 27,5 milionu eur (719 milionů korun), což z rodáka z New Yorku dělá nejdražšího hráče odcházejícího z belgické ligy.

Dosavadní nejvyšší částka za přestup fotbalisty z Belgie bylo 25 milionů eur. Zaplatily je Monako za služby reprezentanta Youriho Tielemanse z Anderlechtu a Aston Villa za Brazilce Wesleyho z Brugg.

Done deal! KAA Gent and LOSC Lille have almost finalised Jonathan David's move. The move will cost Lille €30M + add-ons.



Formal announcement will come early next week! #KAAGent@losclive@NicoSchira pic.twitter.com/qzQAisOMHq