Útočník Tomáš Wágner přestoupil z Mladé Boleslavi do kyperského celku Nea Salamis. Český fotbalista podepsal jednoletou smlouvu s následnou roční opcí.

Tomáš Wágner přestupuje z @fkmladaboleslav 🇨🇿 do kyperského @neasalaminaint 🇨🇾 Hodně štěstí Wagy! Czech striker Tomas Wagner signs with Nea Salamina from Cyprus! #globalsports #prestupy #transfers pic.twitter.com/b9bWwU7izz