PŘESTUP | Pomyslná stoperská rošáda mezi Zlínem a Ostravou ve stylu Oleksander Azackij do Baníku a Václav Procházka do Fastavu? Ano, je to tak. Zatímco Ukrajinec bojuje v Rakousku o své místo v kádru Luboše Kozla, zkušený obránce s reprezentační minulostí míří do mužstva Bohumila Páníka. Dvojice tak naváže na spolupráci z Ostravy, kde spolu působila téměř dva roky. Více čtěte ZDE