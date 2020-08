Španělský fotbalista Pedro končí po pěti letech v londýnské Chelsea. Klub o tom informoval na svém webu, kde se s ofenzivním hráčem rozloučil. Pedro odehrál za Blues 206 utkání, v nichž nastřílel 43 branek a přidal 28 asistencí.

