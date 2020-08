Prohodí sice druhý tým turecké Süper Lig za sedmý, ale polepší si. A výrazně – finančně, i co se prestiže angažmá týče. Český reprezentant Filip Novák mění po třech sezonách Trabzonspor za Fenerbahce, kde bude podle informací deníku Sport brát 35 milionů korun čistého ročně. „Když se ozvalo Fenerbahce, samozřejmě jsem si řekl, že je to obrovský klub, vlastně největší v Turecku, a rozhodl jsem se to využít,“ prohlásil třicetiletý levý bek. Více čtěte ZDE