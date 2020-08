Jeden hráč už se na trase Sparta - Crvena Zvezda Bělehrad tohle léto přesunul, brzy by ho mohl následovat další. Elitní srbský klub má totiž podle informací serveru iSport.cz velký zájem o letenského křídelníka Srdjana Plavšiče. Pokud by k transferu skutečně došlo, setkal by se balkánský fotbalista znovu v jedné kabině s Guélorem Kangou, jenž do Zvezdy zamířil minulý týden jako volný hráč. Více čtěte ZDE