Aké se upsal Manchesteru City

Fotbalisty Manchesteru City posílil nizozemský obránce Nathan Aké, který s druhým týmem uplynulého ročníku anglické ligy podepsal pětiletou smlouvu. Přestupovou částku kluby nezveřejnily, podle britských médií dostane sestupující Bournemouth za pětadvacetiletého stopera 40 milionů liber (zhruba 1,15 miliardy korun). „City jsou v posledním desetiletí nejlepším anglickým týmem. Přestup sem je pro mne snem. Je to špičkový tým plný hráčů světové úrovně,“ citoval Akého web Manchesteru.

