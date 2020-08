Potvrzeno, Grussmann jde do Baníku! Opava má Holíka a Poláka

Rozhodnuto. Alois Grussmann podle zdrojů isport.cz počítá poslední dny ve funkci generálního manažera SFC Opava. Jakmile se rozjede liga, bude mít pod palcem sportovní úsek v Baníku. „Rozhodl se tak, musíme to respektovat. Mrzí mě to, je strašně dobrý chlap a udělal tu kus práce,“ lituje Grussmannova odchodu kouč Radoslav Kováč, jenž má nyní agendu kolem hráčů na starosti. Radost má z čerstvé posily, ofenzivního šikuly Lukáše Holíka z Dukly. Útočník Lukáš Železník byl naopak přeřazen do juniorky. Více čtěte ZDE