Výměna hráčů na trase Tottenham - Southampton

Dánský fotbalista Pierre-Emile Höjbjerg přestoupí podle médií ze Southamptonu do Tottenhamu. Londýnský celek by měl za pětadvacetiletého záložníka zaplatit 15 milionů liber a opačným směrem poslat obránce Kyla Walkera-Peterse za 12 milionů liber. Höjbjerg přišel do Southamptonu v roce 2016 z Bayernu Mnichov, se kterým získal dva tituly a vyhrál Ligu mistrů. Anglický celek vedl bývalý hráč Augsburgu nebo Schalke jako kapitán, ale poté, co v červnu oznámil úmysl odejít, o pásku přišel. Třiadvacetiletý Walker-Peters je odchovancem Tottenhamu a v Southamptonu od ledna hostoval.