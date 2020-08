Masivní posilování kádru pokračuje. Po Ondřeji Čelůstkovi Sparta definitivně získala do svých řad dalšího reprezentanta. A zároveň fanouškům velice známou tvář. Po čtyřech letech se na Letnou vrací křídelník Ladislav Krejčí, podepsal smlouvu na 3 roky. Už v úterý by měl s novými spoluhráči odcestovat na soustředění do rakouského Bad Kleinkirchheimu.

Více čtěte ZDE