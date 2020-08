Zlín a Vukadinovič? Dohoda v mlze

Po krachu jednání s Rudolfem Reiterem z Baníku se Zlín zaměřil na jiné křídlo. Podle informací Sportu dal nabídku Vukadinu Vukadinovičovi (29), jenž ukončil angažmá v Karviné. Odehrál za ni 22 utkání, gól nedal. Srbský záložník zažil ve Fastavu nejlepší sezonu své kariéry, která ho před třemi lety vymrštila k přestupu do Sparty. Tam se však neprosadil a vrátil se do Baťova města na hostování. Objeví se v klubu do třetice? V tuhle chvíli to není moc pravděpodobné, obě strany se údajně rozcházejí v představách o výši platu.