Olomouc našla útočníka ve Slovinsku. Jednání s Azevedem se komplikují

Trenér Radoslav Látal se dočká útočníka, jehož spolu s vedením Sigmy po návratu Lukáše Juliše do Sparty složitě sháněl. Nebude to Václav Drchal ani Jan Chramosta, ale Dominik Radič, jenž naposledy působil ve slovinském Rudaru Velenje. Už je v Olomouci a brzy by se měly doladit podmínky, po absolvování zdravotní prohlídky podepíše 24letý Chorvat smlouvu. Komplikuje se naopak jednání s Carlosem De Azevedem z Baníku, příchod brazilského ofenzivního univerzála brzdí podmínky zahraničního agenta. A Hanákům dochází trpělivost. Více čtěte ZDE