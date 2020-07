Je to oficiální, angažmá Guélora Kangy ve Spartě končí, gabonský záložník se vrací do Crvene Zvezdy Bělehrad. Podpis smlouvy potvrdil srbský klub na Twitteru, Gaboncův příchod oznámil plakátem inspirovaným filmem Návrat do budoucnosti. Kanga už za srbského šampiona hrál mezi lety 2016 a 2018 před přestupem do Sparty. Více čtěte ZDE