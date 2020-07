Dvě letní posily, brankáře Dominika Holce a ofenzivního univerzála Martina Minčeva, už Sparta oficiálně oznámila. Brzy by se k nim mohl připojit třetí do party. Podle informací serveru iSport.cz totiž letenský klub dotahuje příchod zkušeného obránce Ondřeje Čelůstky. Reprezentační stoper by měl v týmu vítěze poháru coby volný hráče podepsat víceletý kontrakt. Více čtěte ZDE