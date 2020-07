Jednou by snad měli v sešívaném dresu hrát významnou roli, v nové sezoně to ale ještě nebude. Slavia posílá hned několik mladých fotbalistů na hostování, aby si vyzkoušeli dospělý fotbal. Nejzajímavější jména? Krajní bek Daniel Kosek doplní dvojici Matoušek, Jugas v Liberci, šikovný středopolař Lukáš Červ zase míří do druholigové Jihlavy.

