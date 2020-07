Server iSport.cz o tom jako první informoval už v pátek, nyní je to prakticky definitivní. Excentrický záložník Guélor Kanga nebude nadále oblékat dres Sparty, klub s ním totiž už delší dobu není v žádném kontaktu. Gaboňan tak coby volný hráč bude měnit adresu. Podle srbských médií by se měl vrátit do Crvene Zvezdy Bělehrad, odkud v zimě 2018 na Letnou přišel. Více čtěte ZDE