V Plzni vypukl boj o křídla, Guľa zkusí talent i posilu: Pět plus Ba Loua

Aktuálně má Plzeň v kádru pět křídelních hráčů, zřejmě už v tomto týdnu k nim přibude šestý – Adriel Ba Loua z Karviné, jehož přestup je dotažený. Místo na trávníku je však pouze pro dva ze sexteta. Boj o krajní prostory začíná. Viktoria má v srpnových dnech v plánu pět přípravných utkání, vybrat ideální krajní varianty je klíčová práce pro realizační tým před vstupem do ligy, potažmo kvalifikace o Evropu. Co hraje pro jednotlivé adepty na sestavu Viktorie a jaká je jejich charakteristika, to si přečtete v zamčené části článku pro iSport Premium. Více čtěte ZDE