O Lingra má zájem Slavia i Baník

Do poslední chvíle se třásl o záchranu, teď přichází jiné období, složité na rozhodování. Ondřej Lingr, ofenzivní univerzál z Karviné, řeší zájem mistrovské Slavie, kam ho láká sám kouč Jindřich Trpišovský. A do toho nahodil motory Baník, který by 21letý talent ze stejného regionu nejradši viděl ve své základní sestavě. Lingr by se navíc líbil i Jablonci. „Jednání všech klubů nabírají na obrátkách,“ shodují se zdroje iSport Premium. Kam nakonec zamíří? Smlouva s MFK mu vyprší za rok…

