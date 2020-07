Juroška přestoupil do Baníku

Fotbalista Jan Juroška přestoupil ze Slovácka do Baníku Ostrava. Sedmadvacetiletý krajní bek podepsal v novém působišti smlouvu na dva roky s následnou opcí a hned se zapojí do přípravy se slezským týmem. „Je to pro mě nová výzva a moc se na to těším. Baník se v posledních letech postupnými kroky vrací zpátky nahoru a doufám, že i já mu v tom budu nápomocný. Navíc má perfektní fanoušky,“ řekl pro klubový web Juroška.

🤝 Jan Juroška je oficiálně hráčem Baníku! Vítej v FCB! pic.twitter.com/hATpGakipf — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) July 27, 2020