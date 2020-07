Hotovo, Kuchta se vrací do Slavie. Ukáže svůj potenciál, věří sešívaní

Slavia potvrdila, o čem se nějakou dobu dost nahlas mluvilo - z Liberce odkoupila zpět útočníka Jana Kuchtu. Autor šesti ligových branek v aktuální sezoně po návratu ze Slovanu podepsal smlouvu na čtyři roky. „Je to hráč, kterého si trenéři přáli a skvěle pasuje do našeho herního stylu. Také proto se počítalo s jeho návratem při přestupu do Liberce, kterému patří poděkování za vstřícná jednání. Věřím, že Honza bude ve Slavii úspěšný a naplno prokáže svůj potenciál," cituje klubový web člena slávistického vedení Jiřího Bílka. Více čtěte ZDE