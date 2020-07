HOSTOVÁNÍ. Záložník Lipska Hannes Wolf bude v nadcházející sezoně hostovat v Mönchengladbachu. Borussia má i opci 21letého hráče na konci hostování odkoupit. Wolf už si pod trenérem Gladbachu Marcem Rosem zahrál v Salcburku.

Midfielder Hannes Wolf has joined the Foals on a season-long loan from RB Leipzig 🤝#DieFohlen pic.twitter.com/DfF72tPyF5