Byl dosud jedinou opravdu rozjednanou posilou Baníku, ale nyní už je jisté, že Dominik Janošek (22) tým trenéra Luboše Kozla, jenž měl o středního záložníka sám zájem, neposílí. Přestože Mladá Boleslav, kde Janošek na jaře hostoval z Plzně, do předkola Evropské ligy nakonec nepostoupila, což mělo hrát do karet právě Ostravským, reprezentant do 21 let podle informací deníku Sport zůstane ve středočeském klubu ještě minimálně na podzim. A Baník tak musí hledat dál.

