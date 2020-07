JEDNÁNÍ | Jak mezi špičku? Snovým, úderným útokem. Slovácko staví ofenzívu, která by měla přinést větší počet šancí a gólů. K habánovi Riginu Ciciliovi (25) z FC Eindhoven by mohl podle informací deníku Sport přijít Stanislav Klobása (26), elitní kanonýr druhé ligy. Jenže toho lanaří i jinde. Po odchodu sedmigólového Tomáše Zajíce do Baníku je nutné tuhle pozici posílit. Více čtěte ZDE