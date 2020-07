Setrvání v Německu, nebo návrat do Itálie? Nebo snad přesun do Anglie, či do Španělska? O českého reprezentačního útočníka Patrika Schicka se zajímají kluby ze všech elitních evropských lig. Kde bude hrát? „Chceme zůstat v Lipsku, ale nevylučuji alternativu, že můžeme pokračovat v Římě, anebo z Říma odejít ještě do jiného klubu,“ vypočítává možnosti hráčův manažer Pavel Paska. Více čtěte ZDE