Fotbalisty Betisu Sevilla povede od příští sezony chilský trenér Manuel Pellegrini. Vedení španělského klubu dnes oznámilo, že s šestašedesátiletým koučem podepsalo smlouvu do roku 2023. Pellegrini v minulosti vedl ve španělské lize například Real Madrid. V roce 2014 slavil v Anglii double s Manchesterem City, z něhož před čtyřmi lety zamířil do Číny. Po dvouletém angažmá v Asii naposledy do loňska působil ve West Hamu.