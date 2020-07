SMLOUVA. Sparťanská jednička prodloužila smlouvu. Milan Heča zůstane na Letné až do roku 2023. „Přišel jsem s tím, abych něco odchytal a pomohl nějak týmu. To se mi zatím daří, vyvíjí se to z mého osobního pohledu tak, jak jsem si představoval,“ řekl po podpisu smlouvy.