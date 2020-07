Německý fotbalový reprezentant Leroy Sané se podle listu Bild po čtyřech letech vrací z Manchesteru City do bundesligy, kde bude oblékat dres mistrovského Bayernu Mnichov. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník by měl přijít do Bayernu za 50 milionů eur (1,3 miliardy korun) a podepsat pětiletý kontrakt do roku 2025. Více čtěte ZDE