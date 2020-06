Český brankář Marek Štěch mění působiště. Třicetiletý gólman, který dříve působil i ve Spartě, podepsal dvouletou smlouvu s Mansfieldem, celkem hrajícím čtvrtou anglickou ligu. Uplynulé tři sezony Štěch na Ostrovech strávil v kádru Lutonu, poslední soutěžní zápas ale odchytal v dubnu 2019.

🤝 We're delighted to announce the signing of former Luton Town goalkeeper Marek Štěch on a two-year contract!



👋 Welcome, Marek!