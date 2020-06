Buffon prodloužil v Juventusu

Dvaačtyřicetiletý brankář Gianluigi Buffon prodloužil s fotbalovým Juventusem smlouvu do konce června příštího roku, stejně jako další klubová legenda, pětatřicetiletý obránce Giorgio Chiellini. Italský mistr světa z roku 2006 Buffon přišel do turínského celku v roce 2001 z Parmy jako nejdražší brankář historie a dres „Staré dámy“ oblékal až do roku 2018. Během té doby s ním vybojoval devět titulů. Před dvěma lety odešel do Paris St. Germain, ale po jediné sezoně, v níž vyhrál francouzskou ligu, se do Juventusu vrátil.