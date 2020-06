Českému brankáři Zdeňku Zlámalovi přibyde v Heart of Midlothian zajímavá konkurence. Do klubu z Edinburghu se vrací Craig Gordon, zkušený skotský gólman, který strávil posledních šest let v Celtiku. 37letý odchovanec Hearts podepsal s domovským celkem dvouletou smlouvu.