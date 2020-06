SMLOUVA | Přesně za týden končí Milanu Jiráskovi smlouva v Baníku, a byť to ještě před pár měsíci vypadalo, že 28letý fotbalista v Ostravě pokračovat nebude, nakonec se obě strany domluvily na prodloužení spolupráce. „Brzy by to mělo být oficiální,“ shodují se zdroje iSport.cz. Více čtěte ZDE