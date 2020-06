Bývalý nizozemský reprezentační brankář Maarten Stekelenburg se vrací do Ajaxu Amsterodam, kde před 18 lety zahájil profesionální fotbalovou kariéru. Sedmatřicetiletý vicemistr světa z roku 2010 po sezoně skončí po čtyřech letech v Evertonu a ve staronovém působišti podepsal jako volný hráč roční smlouvu.

Stekelenburg přišel do Ajaxu v patnácti letech a v roce 2002 si ve slavném klubu odbyl seniorský debut. Do roku 2011 s týmem získal tři mistrovské tituly a poté odešel do zahraničí, kde chytal za AS Řím, Fulham, Monako, Southampton a naposledy Everton.