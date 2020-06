Zájem Newcastlu o útočníka Patrika Schicka potvrzuje také britský list Daily Mail. Českého fotbalového reprezentanta by rád získal na roční hostování s opcí na přestup. Schickovi po sezoně skončí hostování v Lipsku, které na něj neuplatnilo opci, a měl by se vrátit do AS Řím. Předkupní právo mohl německý klub podle zahraničních médií využít do 15. června.