Kolem Patrika Schicka je živo. Lipsko totiž do 15. června neuplatnilo smluvenou opci k odkupu (29 milionů eur) a kmenového útočníka AS Řím může nyní koupit kdokoliv. A podle informací iSport.cz by se zájemci našli. Dokonce prý vážný interes projevují kluby z Premier League! Více čtěte ZDE