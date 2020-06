V zimě ho studovala Sparta, rozumovala, jestli ho nekoupit. V únoru ji pak na jejím hřišti zkoupal dvěma góly a fanoušky Letenských přitom dráždil výsměšnými posunky. A nejspíš za to dostane laso od Slavie. V nadsázce, samozřejmě... Tomáš Malinský je pod detailním dohledem sportovního ředitele „sešívaných“ Jana Nezmara, do Edenu by mohl záložník Slovanu Liberec zamířit za přibližně deset milionů korun. Více čtěte ZDE