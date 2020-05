Další eso pro Guľu. Karvinský Ba Loua je blízko přestupu do Plzně

Že by čtvrtá plzeňská posila pro příští sezonu? Ano, opravdu se rýsuje! Na rozdíl od libereckého Matěje Hybše a ex-žilinského Filipa Kaši s Miroslavem Káčerem však třiadvacetiletý křídelník Adriel Ba Loua z Karviné rozhodně nepřijde jako volný hráč, ale bude stát deset až patnáct milionů korun. Z pohledu Viktorie by však transfer žádaného technika z Pobřeží slonoviny dával smysl, na stranách taková konkurence není a systém 4-3-3 pod trenérem Adrianem Guľou by mu seděl. Více čtěte ZDE